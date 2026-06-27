Futuro Italia, Capello vota Conte CT: "Può dare qualcosa in più a livello agonistico"
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Fabio Capello analizza i possibili candidati alla panchina della Nazionale italiana, soffermandosi su Antonio Conte e Roberto Mancini.
Intervenuto ai microfoni di Sky, Fabio Capello ha commentato le possibili opzioni per la panchina dell’Italia, soffermandosi in particolare su Antonio Conte e Roberto Mancini. L’ex tecnico ha evidenziato come entrambi siano profili di alto livello, ma con caratteristiche diverse in relazione alle esigenze attuali della Nazionale.
Il confronto tra Conte e Mancini secondo Capello
"Sono due allenatori capaci e bravi. Conte rende meglio in un ciclo di due anni, ha lavorato in Italia e conosce meglio i giocatori rispetto a Mancini. Conte, in questo momento, può dare qualcosa di più a livello agonistico e lo vedo più adatto per questa fase. Con un contratto di due anni può esprimersi molto bene".
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