Lazio, Isaksen: “Siamo primi, non so come! Ora dobbiamo studiare il Napoli, sarà difficile”

Gustav Isaksen a DAZN festeggia il primato della Lazio dopo il Cagliari e avverte i compagni in vista della sfida col Napoli.

La Lazio conquista un'importante vittoria in rimonta contro il Cagliari e si gode il primo posto in classifica. Al termine dell'incontro, l'attaccante biancoceleste Gustav Isaksen, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha espresso tutta la propria soddisfazione per il successo, sottolineando come il contributo alla squadra conti più delle modalità con cui arriva un gol. Il danese ha inoltre ammesso la sorpresa per l'attuale posizione in classifica, invitando però a mantenere alta la concentrazione senza lasciarsi trascinare dai discorsi legati allo scudetto.

Isaksen: “Non pensiamo allo scudetto, ora dobbiamo studiare il Napoli”

L'attaccante della Lazio ha poi rivolto immediatamente l'attenzione alla prossima sfida contro il Napoli, evidenziando le difficoltà che attendono i biancocelesti in uno stadio particolarmente impegnativo. “Non importa come segno, oggi era fondamentale aiutare la squadra. Siamo primi, non so come, ma è bellissimo stare lì. Non pensiamo allo scudetto, ma a migliorare perché la stagione è ancora lunga. Adesso dobbiamo studiare il Napoli, è uno stadio difficile e bisogna fare bene”.