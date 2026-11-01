Zambardino: "Brivido alla schiena sentendo che Allegri schiererà Rrahmani ammalato"
Il dubbio sulle condizioni di Amir Rrahmani apre il ballottaggio in difesa in vista della sfida contro la Juventus. Massimiliano Allegri ha indicato Beukema e Marianucci come possibili alternative al kosovaro qualora non dovesse recuperare dall'influenza, ma Vittorio Zambardino mostra una chiara preferenza per il giovane difensore azzurro.
Zambardino: "Tifiamo per Marianucci"
Sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, Zambardino scrive: "E migliora anche l'aspetto degli errori folli e immotivati, l'ultimo è quello di Beukema con la Roma, e un brivido sale lungo la schiena sentendo che Allegri ne contempla la presenza visto che Rrahmani è ammalato. Tifiamo per Marianucci, anche se fresco di reinserimento. Non facciamo gli allenatori, solo che l'esperienza ci dice che quando i giocatori sono in crisi ci si possono avvitare dentro. Un esempio? Lorenzo Lucca".
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