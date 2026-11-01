Zambardino: "Brivido alla schiena sentendo che Allegri schiererà Rrahmani ammalato"

Vittorio Zambardino analizza le possibili scelte difensive del Napoli contro la Juventus: dubbi su Beukema e preferenza per il giovane Marianucci.

Il dubbio sulle condizioni di Amir Rrahmani apre il ballottaggio in difesa in vista della sfida contro la Juventus. Massimiliano Allegri ha indicato Beukema e Marianucci come possibili alternative al kosovaro qualora non dovesse recuperare dall'influenza, ma Vittorio Zambardino mostra una chiara preferenza per il giovane difensore azzurro.

Zambardino: "Tifiamo per Marianucci"

Sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, Zambardino scrive: "E migliora anche l'aspetto degli errori folli e immotivati, l'ultimo è quello di Beukema con la Roma, e un brivido sale lungo la schiena sentendo che Allegri ne contempla la presenza visto che Rrahmani è ammalato. Tifiamo per Marianucci, anche se fresco di reinserimento. Non facciamo gli allenatori, solo che l'esperienza ci dice che quando i giocatori sono in crisi ci si possono avvitare dentro. Un esempio? Lorenzo Lucca".