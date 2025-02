Italia, Spalletti: "Napoli-Inter? Troverò sempre qualcosa di nuovo da appuntarmi"

Il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, è intervenuto al quotidiano Repubblica. Tra i temi trattati, anche il duello scudetto di sabato tra Napoli e Inter: "In questo duello trovo sempre qualcosa di nuovo da appuntarmi. Sono due sistemi a confronto, hanno allenatori che esprimono cose nuove, tattiche e di ricerca. Trovi sempre la giocata particolare, l’indicazione da dare al calciatore", le parole dell'ex tecnico del Napoli.

Poi svela novità tattiche per la sua Nazionale in vista del futuro: "Il passo successivo al 3-5-2 è avere qualcosa del sistema dell’Europeo: calciatori che saltano l’uomo, un po’ alla Baggio, per avere più sbocchi sulle fasce".

