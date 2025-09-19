Juan Jesus: "De Bruyne campione come Totti e Sneijder, felice sia con noi"

vedi letture

Il difensore del Napoli Juan Jesus è intervenuto a TNT Sports Brasil per commentare la gara contro il City ma non solo. Ha parlato tra le altre cose anche di De Bruyne con dei paragoni legati alle sue esperienze passate: "De Bruyne è uno dei migliori giocatori con cui ho avuto il piacere di giocare, ho giocato anche con Totti e Sneijder e lui somiglia a entrambi nell'aspetto tecnico. E' un grande giocatore, ha vinto molto in carriera e potrà essere utile per noi anche per i corner, le punizioni o con i suoi assist. Siamo felici di averlo con noi", ha detto il difensore brasiliano.