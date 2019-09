Juve alle 15 per l'Asia, Ziliani protesta: "Si faccia un campionato suo, con arbitri e orari che preferisce!"

La Juventus ha un piano per sviluppare il proprio brand in Asia, a discapito di tutti gli altri club. Da questa sosta di settembre a quella di natale, la Vecchia Signora giocherà cinque volte alle 15 (quattro volte di sabato e una di domenica). Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ne ha scritto su Twitter, protestando: "Quello che non si capisce è perchè gli altri 19 club di A (Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio: diciamo a voi!) non dicano alla Juventus: sii gentile, fatti un campionato tuo, con gli arbitri, le succursali e gli orari che preferisci, ma togliti dai piedi, esistiamo anche noi".