Juve, Spalletti: "Alajbegovic pallino del direttore. Kolo Muani? Eccezionale, ma manca ancora qualcosa"

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Spalletti presenta Juventus-Chelsea: aggiornamenti su Yildiz, mercato e obiettivi della nuova stagione.

La Juventus si prepara ad affrontare il Chelsea nell'amichevole di Hong Kong e Luciano Spalletti ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa. Il tecnico bianconero si è detto soddisfatto del lavoro svolto dalla società sul mercato, elogiando i nuovi acquisti e sottolineando come la priorità sia ora trovare i giusti equilibri di squadra. L'allenatore ha inoltre confermato che restano ancora un paio di operazioni da completare per definire l'organico in vista dell'inizio della stagione.

Spalletti: "Mi aspetto una sfida dura, Yildiz può giocare qualche minuto"

Nel corso della conferenza stampa, Luciano Spalletti ha dichiarato: "Avere calciatori che vengono con entusiasmo è sempre un vantaggio per la squadra. Li conosciamo, li abbiamo seguiti, prima di loro ne erano arrivati altri due e hanno contribuito a rendere la squadra più forte sulla carta. Ora c'è da trovare gli equilibri della squadra, ma sono soddisfatto del lavoro della società e dell'aver raggiunto questi giocatori. Uno è un profilo giovane e importante, era un pallino del direttore che lo aveva già seguito lo scorso anno. Su Kolo Muani, tutti nello spogliatoio mi avevano parlato di un ragazzo eccezionale, poi come calciatore lo conosciamo tutti, era riuscito a piacere a club importantissimi come PSG e Tottenham".

Sulle condizioni di Kenan Yildiz ha aggiunto: "Siamo molto contenti di Kenan, valuteremo domani durante la partita. Cercheremo di farlo essere a disposizione per qualche minuto. Il suo recupero comunque è come ce lo aspettavamo e quindi siamo soddisfatti, la parte medica ha fatto un buon lavoro".

In merito al mercato e agli obiettivi della Juventus, Spalletti ha spiegato: "Conosco la qualità dei direttori perché li conosco da molto tempo. Fino a questo momento ci hanno fatto vedere quale è stata la qualità del loro lavoro, quindi ho piena fiducia. Sanno e sappiamo, perché abbiamo un buon rapporto, che ci sono un paio di situazioni da completare e sono rimasti a casa proprio per questo, per sfruttare al meglio eventuali occasioni di mercato". Infine, sulla sfida contro il Chelsea: "Mi aspetto di giocare contro una squadra fortissima, con un allenatore bravo e capace. Sarà una partita impegnativa, ma proprio da queste partite vedremo se saremo già dentro la stagione oppure no. Non si può entrarci piano piano, bisogna partire forte per essere subito al livello di squadre come il Chelsea".