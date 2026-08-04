Sindaco Manfredi: "Restyling Maradona si farà comunque. Napoli pronta a un grande 2027!"

vedi letture

Gaetano Manfredi: "Il restyling del Maradona si farà comunque". Il punto sul progetto UEFA e sul futuro della città.

Al termine della presentazione del Restyling dello Stadio Diego Armando Maradona, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Non sono mancate le emozioni. Ho visto sia lei sia l'assessore Cosenza commossi: è il frutto del lavoro. Napoli lavora, questo è il progetto.

"Sì, è stato un grande lavoro che è durato più di un anno, un anno e mezzo, di centinaia di persone che hanno realizzato un progetto veramente molto competitivo, con un confronto continuo con la UEFA e con la FIGC. Abbiamo cercato di mettere in campo il meglio che la città poteva dare. Credo che alla fine sia venuto fuori veramente un bel progetto, in cui noi crediamo tanto e che può essere realizzato anche in maniera molto concreta."

È stato presentato in modo dettagliato dall'assessore Cosenza, il Comune ha presentato all'UEFA: senza pista d'atletica, col terzo anello aperto, 64 mila spettatori, parcheggi auto, skybox.

"Sì, ha superato il vaglio dell'analisi preliminare della UEFA su tutti i requisiti interni ed esterni, ovviamente anche quelli della città, perché con l'aeroporto e la nostra stazione abbiamo capacità di accoglienza uniche a livello nazionale, come le grandi città quali Milano e Roma. Insomma, è un progetto molto solido, approvato dal punto di vista degli aspetti tecnici a livello UEFA e già completamente autorizzato. Abbiamo chiuso la conferenza dei servizi decisoria, quindi il progetto può andare in gara domani. Appena avremo un quadro preciso delle tempistiche da parte della FIGC e della UEFA, cominceremo."

Oltre alla bontà del progetto, c'è la notizia nella notizia: questa è la presentazione ufficiale all'UEFA, ma, indipendentemente dall'esito della candidatura, il restyling si farà.

"Sì, noi abbiamo già fatto un investimento nella progettazione e nell'inizio dei lavori, quindi è nostra intenzione riqualificare il Maradona. Ci auguriamo di farlo per gli Europei, ma se non fossimo tra le cinque città lo faremo lo stesso."

Sono stati giorni intensi: la festa della tifoseria, l'emergenza Campi Flegrei, il Centenario. Napoli è pronta, con tanti turisti in arrivo e soprattutto con le pre-regate dell'America's Cup. La città dovrà prepararsi a un grande 2027.

"Sì, un 2027 molto importante. Ce la stiamo mettendo tutta, stiamo lavorando al massimo, accelerando la chiusura dei tanti cantieri che abbiamo. Insomma, è una bella sfida per la città, anche lo stadio è una bella sfida. Noi vogliamo una Napoli che cresce, che cambia, che si adegua ai tempi contemporanei e devo dire che, tutti insieme, lo stiamo facendo."

I complimenti vanno estesi ai progettisti e a tutto lo staff che ha lavorato: hanno fatto un gran lavoro.

"Sì, è stato un lavoro veramente intenso, molto qualificato. Abbiamo messo in campo il meglio dell'ingegneria napoletana e non solo, quindi credo che sia un bel risultato, perché facciamo capire che Napoli le cose le sa fare bene. È una bella soddisfazione."