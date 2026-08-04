Mercato bloccato, Del Genio: "Non per Cheddira o Folorunsho, ecco cosa pesa..."

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Calciomercato Napoli, i giudizi sul perché il Napoli fatica a sbloccare il mercato

Il Napoli fatica a sbloccare il proprio calciomercato e non mancano le polemiche anche sul mercato dell'anno scorso. Nel corso di Canale 8 ne ha parlato il giornalista Paolo Del Genio: "Il Napoli precisò già in passato che il mercato veniva fatto dal club, non da un allenatore o un dirigente, quindi anche Allegri starà partecipando, poi l'ok fondamentale è sempre di ADL, c'è Chiavelli, l'operatività di Manna con lo scout che lavora per lui. E' un lavoro di squadra. Cercare i colpevoli è inutile, possiamo dire che il Napol ha sbagliato due sessioni di mercato, entrambe post-Scudetto.

La sessione che pesa è quella del 2° anno di Conte

"Pesano entrambe ma se entriamo nel dettaglio, in questo momento, se fosse stata buona quella dell'anno scorso, di quella di 3 anni fa molto negativa non ne sentiremmo il peso. Quegli acquisti sbagliati fanno solo volume, ma sono cessioni in prestito che poi andranno a buon fine e si attende la fine del contratto, tranne Natan che è stato comprato. Lo scenario non pesa molto, quello che pesa molto è il mercato dell'anno scorso. Se fossero andati bene Lucca, Lang e Beukema, mica avremmo dovuto fare mercato? E' quello che pesa, mica pesano Cheddira o Folorunsho, ormai bocciati".