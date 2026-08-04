Del Genio: "Calciomercato Napoli frenato da due sessioni sbagliate"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 del ritiro del Napoli a Castel di Sangro: "Durante i ritiri tutto è spunto per dibattito o polemiche. Il mercato per esempio è sospeso, non possiamo esprimere un giudizio, sarebbe come farlo definitivamente su una partita al ventesimo minuto. Manca ancora più di un'ora. Le partite vere in questa fase non ci sono, siamo tutti a zero punti sia in campionato che in Champions. Quindi di che cosa vogliamo parlare? Delle presentazioni, dei tifosi, delle feste etc. Sono tutti motivi di commenti anche un po' eccessivi. Non è questo il sale del calcio. Aspettiamo con ansia veramente le partite, quelle ufficiali".

"Trattative? Il Napoli un anno fa ha ricordato che il mercato lo fa il club, non Manna o Conte o De Laurentiis. Quindi non è vero che adesso Allegri è defilato. Lui sta partecipando. E c'è sempre l'ok di Adl per ogni affare, così come quello di Chiavelli. Quindi il mercato è un lavoro di squadra e cercare il responsabile di questa sessione è inutile. Ma possiamo dire che il Napoli ha sbagliato le due sessioni di mercato post-scudetto e ancora pesano le due finestre. Ma in questo momento, fosse stata buona quella dell'anno scorso, di quella negativa di tre anni fa non ne sentiremmo molto il peso".