Sky, Marianella: "Badiashile sarebbe ottimo acquisto. De Bruyne? Ha dato un gran segnale"

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Marianella elogia De Laurentiis e Allegri: "Badiashile sarebbe perfetto, De Bruyne ha mandato un grande segnale".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista e telecronista Sky Massimo Marianella: "De Laurentiis non ha praticamente mai sbagliato allenatore, qualcuno ha deluso. Anche grandi allenatori possono non aver reso come ci si aspettava, ma le mosse della dirigenza del Napoli sono sempre state giuste per gli allenatori e per i giocatori in questi anni. Sottolineo sempre che di De Laurentiis non si parla mai abbastanza in termini positivi per tutto quello che ha dato a questa squadra. E anche nella capacità di gestione economica del suo Napoli.

Allegri è un allenatore vincente, ha delle idee. Gli si può contestare che è più o meno spettacolare, però poi alla fine l'obiettivo è quello di ottenere risultati e quello di vincere. Io credo che ancora una volta ha ragione De Laurentiis, il Napoli si deve liberare dei troppi contratti che ha. Deve cominciare a vendere e magari puntare qualche giocatore. Ho sentito fare il nome di Badiashile, che è un buonissimo difensore. Me lo ricordo a Monaco, poi ha fatto bene anche se è entrato anche lui in questo vortice di porte girevoli di panchine, tribune, campo abbastanza con poco senso agonistico del Chelsea. Però è un buonissimo difensore che può giocare sia a tre che a quattro, è anche duttile da quel punto di vista. Sarebbe un ottimo acquisto.

Il Napoli deve capire cosa deve fare con l'attacco. Ha riscattato Hojlund, che sarà l'attaccante. Poi però poi ci sono Lucca e Lukaku. C'è anche qualche nome di attaccanti che potrebbero venire dall'estero, il che fa pensare che Lukaku e Lucca potrebbero essere accompagnati alla porta. Diciamo che ci sono tanti giocatori ma c'è anche un bel segnale: il fatto che De Bruyne si sia reso conto che viene da una stagione un po' maledetta, col Napoli prima, col Belgio poi. Il fatto che sia arrivato tre giorni prima di quando non era previsto il suo arrivo, per entrare in forma prima e per legarsi ancora di più alla squadra. Io, per un giocatore di grande classe, lo prendo come un grande segnale".