Juve, Spalletti a Dazn: "Napoli fortissimo, dovremo anche difenderci! Le critiche? Accetto il dissenso"

Luciano Spalletti presenta Juventus-Napoli, parla del ritiro, delle critiche e della necessità di ritrovare risultati.

L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli, valida per la decima giornata di Serie A.

Il suo stato d'animo dopo questo mini-ritiro qual è?

"E' quello di voler cambiare questa tendenza, il mio stato d'animo è quello di ribaltare qualsiasi situazione negativa ti venga addosso. Sono cose che abbiamo già passato nel calcio con quelli che hanno la mia età. Per cui, a me sembra di sapere quello che c'è da dire e da fare, però poi devono giudicare gli altri, perchè ci sta anche di perdersi qualcosa. Io ho bisogno che la squadra giochi più serena e che abbia la voglia di andare a decidere in campo, di andare a scegliere in campo, perchè se no poi non sai mai cosa ti aspetta e questo è sempre negativo nel gioco del calcio".

In che modo i ragazzi hanno reagito alle parole di Carnevali e cosa le ha dato fastidio nelle ultime settimane?

"Carnevali ha detto delle cose giuste, è un direttore esperto e che sa dove è venuto. Ha tutta la voglia di prendersi la scena in un club così importante, è voglioso di trasferirci le sue esperienze. A me non mi da fastidio niente, solo il fatto di non fare risultato. Ognuno può dire quello che gli pare, bisogna accettare il dissenso della gente e io mi devo alzare presto e fare più cose possibili per la squadra".

Quando è importante per tutte e due le squadre vincere questa partita?

"La volontà di vincere ci deve trasferire qualcosa di andare, ma quando devi andare e la prendi bisogna ripensarci e serve equilibrio. Ci sarà da difendersi, il Napoli è una squadra fortissima e attrezzatissima. Per cercare la nostra volontà, basta guardare la formazione".