Juventus, Douglas Luiz a Dazn: “Il ritiro è servito, stasera dobbiamo vincere”
Il centrocampista della Juventus Douglas Luiz è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli, valida per la decima giornata di Serie A. Il brasiliano ha raccontato il clima vissuto nello spogliatoio bianconero dopo le ultime difficoltà, sottolineando l'importanza del ritiro deciso dalla società per preparare una partita particolarmente delicata. Douglas Luiz ha inoltre riconosciuto il valore della formazione azzurra, consapevole delle insidie che attendono la squadra di Luciano Spalletti. “Sono stati giorni complicati, ma credo che il ritiro sia stato una cosa buona. Troviamo una squadra molto forte, che ha qualità”.
Stasera la Juventus avrà più voglia del Napoli?
"D'accordo con Spalletti, dobbiamo mostrare in campo una giusta energia. Stasera bisogna vincere, anche per i tifosi".
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