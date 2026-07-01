Khalaili verso l'Italia, l'esterno visto da Israele: "È un Dumfries, è già da big"

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Anan Khalaili è uno dei nomi più caldi del mercato in vista della prossima stagione. L'esterno destro israeliano, classe 2004 e attualmente in forza all'Union Saint-Gilloise, è seguito da tempo dal Napoli, ma nelle ultime ore anche l'Inter avrebbe mostrato un concreto interesse. A tracciare il profilo del 21enne è Ori Cooper, giornalista di Israel TV e talent scout, intervistato da Tuttomercatoweb.com. "Ha iniziato la carriera da attaccante ed esterno offensivo", spiega Cooper, ricordando come Khalaili si sia messo in evidenza ai Mondiali Under 20 del 2023, trovando anche un gol contro il Brasile. In Belgio, però, avrebbe trovato la sua dimensione ideale da esterno destro nel 3-5-2, ruolo nel quale è cresciuto notevolmente.

Khalaili, le caratteristiche e il possibile futuro

Secondo Cooper, Khalaili abbina grande velocità, forza fisica e qualità nel dribbling, oltre alla capacità di utilizzare con naturalezza entrambi i piedi. "Nell'ultima stagione in Israele ha segnato persino più reti con il sinistro", sottolinea l'esperto, evidenziando anche il lavoro svolto fin da bambino con il padre, preparatore atletico. Per Cooper il giovane israeliano è ormai pronto per il salto in una big europea, dopo essere stato seguito anche dal Newcastle nei mesi scorsi. Il paragone è con Denzel Dumfries per caratteristiche tecniche e atletiche. Quanto al futuro, l'Inter rappresenterebbe una destinazione ideale, soprattutto in un sistema con difesa a tre, mentre sul Napoli restano da capire le intenzioni per il ruolo di esterno destro.