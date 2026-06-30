Fabbroni: "Allegri è stato già accontentato da ADL. Lukaku-Lucca? Deciderà il presidente"

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Fabbroni: De Laurentiis deciderà il futuro di Lukaku e Lucca nel Napoli di Allegri.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Germania e Olanda sono sotto shock. Entrambe fuori ai calci di rigore, la Germania forse più sotto shock rispetto all'Olanda. Esce con il Paraguay, tra le meno quotate. Ambiva a vincere. Avevano anche giocatori talentuosi. Anche l'Olanda sotto sotto ci credeva. Il Marocco però è giù un ostacolo che faceva venire brutti sogni.

Le sconfitte di Germania e Olanda alimentano rimpianti? I rimpianti sono altri. Se avessimo preso il posto della Bosnia, avremmo avuto possibilità di andare avanti.

Lucca e Lukaku? Ritengo che Allegri sia stato già accontentato da De Laurentiis. Allegri ha dovuto rescindere il suo contratto con il Milan. Se ADL voleva firmare un biennale con opzione per il terzo, e invece sembra che andrà verso il triennale, allora significa che Allegri è stato accontentato. E ritengo che sarà stesso De Laurentiis a decidere del futuro di Lukaku e Lucca. Lukaku ha uno stipendio pesante. La situazione Lucca è più difficile da gestire.

Juan Jesus e Elmas? Sono stati utili entrambi".