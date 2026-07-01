Ricordate Comuzzo? Viviano: "Lo avrei portato in braccio a Napoli..."

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Intervistato da Firenzeviola.it, Emiliano Viviano ha parlato della Fiorentina partendo dalla multa della UEFA: "È qualche anno che non ci s'è capito nulla. Che vi devo dire, io spero solo che ci sia un corso nuovo, che porti giocatori bravi e di prospettiva. Negli ultimi anni ci abbiamo capito poco, questo è fuori di dubbio".

Fra gli argomenti trattati anche quello di Pongracic e Piccoli: "Per gli attaccanti è un po' più difficile, perché certe qualità o ce le hai o non ce le hai. Per un difensore invece è più semplice lavorare su certe cose. La coppia titolare di difesa ora secondo me è Viery-Pongracic, mentre Comuzzo non sono sicuro neanche che possa restare. lo anche ai tempi dell'offerta del Napoli dissi che l'avrei portato in braccio, oggi mi chiedo: ha senso tenere Comuzzo a Firenze se non deve giocare? Pongracic ha molte più qualità, Comuzzo ha grandi capacità fisiche ma è troppo ansioso".