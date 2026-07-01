Piccinini: "Tifavo Napoli da piccolo grazie a un giocatore mio idolo"
Sandro Piccinini, telecronista Prime, storica voce Mediaset, ha parlato al podcast Supernova: "Da piccolo avevo una simpatia per la Juventus dove giocava il mio idolo Omar Sivori, poi quando è andato al Napoli ho tifato per il Napoli. E comunque non ho avuto una grande passione, non tifo per una squadra in particolare. In passato ad esempio ero molto legato alla Premier, mi piaceva il calcio inglese, adoravo il Liverpool. Calcio di oggi? Bisognerebbe fare come De Laurentiis, abbassare il monte ingaggi, fissate un tetto agli stipendi, contenere i costi per restare comunque competitivo e vincere".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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