Koulibaly: "Non dico niente per il campionato perché a Napoli siamo scaramantici"

"Vorrei che il Napoli vincesse lo Scudetto, ma non dico niente per il campionato perché a Napoli siamo scaramantici". Parla al plurale, Kalidou Koulibaly, quando si riferisce a Napoli e al Napoli. Si sente ancora partenopeo, come potrebbe non essere altrimenti. Dopo la vittoria del suo Chelsea contro il Milan, il difensore si è espresso così a Sky Sport: "Non dico niente, ma spero che andranno ancora avanti per tanto tempo”.