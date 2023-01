Kvara il più talentuoso con cui hai giocato? Osimhen: "Non dimentichiamo Insigne e Mertens..."

Con Kvara il feeling in campo è sempre più evidente, è il calciatore più talentuoso con cui hai giocato? E' una delle domande poste a Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Kvara il feeling in campo è sempre più evidente, è il calciatore più talentuoso con cui hai giocato? E' una delle domande poste a Victor Osimhen durante l'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito la risposta del bomber azzurro: “E’ uno dei calciatori più talentuosi, è incredibile. Ha un’abilità tecnica unica, ma naturalmente non posso dimenticare altri calciatori forti tecnicamente con cui ho giocato, tipo Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Anche loro erano molto forti tecnicamente, ma Kvaratskheila è ancora giovane e nonostante questo sta dimostrando di essere fondamentale per la squadra. Merita tutti i riconoscimenti che sta ricevendo e gli auguro di fare ancora meglio perché è solo l’inizio per lui.