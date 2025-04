L'agente Mandato: "Okafor la pagina grigia nel rapporto Conte-ADL"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’agente Tommaso Mandato: “Futuro Conte? Il rapporto tra il tecnico leccese ed il Napoli mi sembra abbastanza saldo. Tra l’altro se guardiamo in Serie A, al di là dell’Inter, non vedo situazioni particolarmente accattivanti“.

“Okafor? Credo che il suo arrivo sia stato la pagina grigia nel rapporto tra il mister e la società. Poteva far anche traballare i rapporti, nonostante il primo posto in classifica il Napoli è uscito ridimensionato dal mercato di gennaio e credo che gli accordi non fossero assolutamente questi, al di là della cessione di Kvara. Speriamo non sia un rammarico, con un obiettivo che sfuma per non aver sostituito il georgiano“.

“Lukaku? Per me la stagione del belga è più che sufficiente, al di là delle difficoltà iniziali sotto il profilo fisico, ha dimostrato di essere un ragazzo di valore. A questo punto può essere considerato il 70-80% dell’attacco napoletano, che forse è l’unico numero non straordinario della stagione del Napoli“.