L'ammissione di Spalletti: "Gli stessi di 3 giorni fa e tra 3 si rigioca. Come si fa a Bologna?"

Nel corso dell'intervista a Mediaset, in un paio di passaggi Luciano Spalletti è entrato forse per la prima volta nell'emergenza che da quasi due mesi accompagna il Napoli e che ora propone tanti giocatori rientrati da poco ma lontani dalle migliori condizioni: “Note positive? Non ce ne sono, è tutto abbastanza complicato come gestione. Sono gli stessi calciatori che hanno giocato tre giorni fa, poi chi è entrato veniva da dieci giorni fermo. E tra tre giorni giocheremo con molti di questi, è un momento dove sia accavallano tante partite e mancano giocatori. Se fosse possibile avere forze fresche contro il Bologna ti tireresti fuori da quelle complicazioni che ti porta aver giocato 120 minuti, molti in inferiorità numerica".

A Kiss Kiss ha poi ribadito: "Gli stessi hanno giocato tre giorni fa, quelli sostituiti sono fuori da diverso tempo. Aver tirato lungo nel minutaggio qualche problema ce l'ha creato. Ma dovevamo gestirla meglio quando siamo stati in superiorità numerica sia sull'1-1 che quando sono passati loro in vantaggio. Il problema maggiore viene da un'impossibilità di condizione fisica perché molti hanno tirato la carretta e ora hanno difficoltà nel recuperare. Il problema è che dobbiamo recuperare la condizione, anche chi torna è stato fuori dieci giorni ed ora a Bologna come si fa? Non possono fare una partita di livello pressando di continuo".