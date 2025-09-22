L'appello di De Maggio a Gilardino: "Metti Albiol anche 1' affinché Napoli gli dia il giusto tributo"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Voglio fare un appello al buon Alberto Gilardino, allenatore del Pisa. E cioè che oggi metta in campo, anche per un solo minuto, Raul Albiol. Sarebbe un bel gesto, sarebbe un gesto nobile. Sarebbe bello che Napoli, il Maradona, i tifosi tributassero il giusto omaggio a un grande calciatore e un grande uomo, che ha dato tanto al Napoli e che porta Napoli nel cuore".

