Futuro Conte-Napoli-ADL, Del Genio: "Ho letto una notizia ma non sono d'accordo"

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"De Bruyne? La differenza è che quella squadra era difficile da pressare, anzi gli facevi un regalo perché un difetto del City, forse l'unico dato che dominava, era la vulnerabilità difensiva. Allora quando le squadre facevano blocco basso, si consegnavano completamente al City senza disturbarlo in fase offensiva. Così il City in fase offensiva prima o poi la rete la trovava". Lo ha detto Paolo Del Genio a Linea Calcio a Canale 8.

"Si preannuncia un finale di stagione dove la Champions non va messa in discussione e bisogna cercare di conservare il secondo posto che per prestigio è un risultato importante. Poi su Conte-De Laurentiis, da qualche parte ho letto si aspetterà l'aritmetica della Champions. Io mi muoverei prima, perché se a tre giornate dalla fine hai otto punti di vantaggio sulla quinta, comunque non sei già in Champions. Io direi di anticiparlo quando ci sarà la certezza e secondo me la certezza, guardando il calendario, e se il Napoli vincesse con Lazio e Cremonese, arriverà a breve".