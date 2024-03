L’editoriale di Chiariello: “Arbitraggio di Orsato è l’anti-regolamento, avvantaggia la squadra più fisica”

"Capitolo a parte è poi Daniele Orsato, ancora che ce lo mandano?".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il pareggio tra Napoli e Torino nel suo editoriale: "Eppure il Napoli l’aveva sbloccata con un gol strepitoso costruito in tandem tra Kvratskhelia e Mario Rui, che ha messo un cross straordinario. Kvara, che aveva la responsabilità nel primo tempo di non aver aperto la scatoletta del Torino, doveva essere l’apriscatole ed invece ha sparato addosso al portiere avversario. Ma da quel momento in poi si è indemoniato, nel secondo tempo è stato Kvara contro tutti. Milinkovic-Savic, che è molto discusso al Toro e l’anno prossimo verrà probabilmente tagliato, oggi ha fatto il protagonista. Kvara ci ha provato in tutti i modi nel secondo tempo, è venuto meno però Osimhen che oggi non c’era. Così come non ci sono le mezzali in questo Napoli, Zielinski è improponibile. Ormai il calciatore è a disagio, non tanto perché ha scelto di andare via ma perché si sente estraneo. Non c’è mentalmente, prima che fisicamente. Il Napoli ha un problema sulle mezzali, perché vediamo per un’ora di gioco Bakayoko al posto di Anguissa che torna ad essere lui negli ultimi minuti quando impone la sua fisicità. Ma per un’ora rallenta un gioco, ferma le ripartenze e le transizioni veloci. Lobotka marcato a uomo da Vlasic, così come all’andata, tutto schermato. Il Napoli è venuto meno a centrocampo, per fortuna oggi le ali funzionavano alla grande perché Politano e Kvara saltavano l’uomo continuamente. Politano è stato tra i migliori, Di Lorenzo ha ritrovato una condizione straordinario. Eppure il Napoli non ha giocato una cattiva partita, ma non l’ha vinta.

Capitolo a parte è poi Daniele Orsato, ancora che ce lo mandano? Con questo suo modo di arbitrale che è quasi un brevetto esclusivo, che secondo me è anti-regolamento allo stato puro. Ma che significa fare giocare! Il regolamento prevede falli e non falli. Questa interpretazione che bisogna consentire che un fallo non sia tale perché bisogna giocare. Chi è che si avvantaggia quando la partita la si mette sul piano fisico si e non si fischia quando si deve fischiare? Ovviamente chi difende e fa aggressione, si avvantaggia la squadra più fisica, cioè il Torino. Nel finale forse c’è anche un mezzo rigore di Buongiorno su Osimhen, si poteva anche dare.

E’ finita la rincorsa Champions? Forse, ed è un peccato se fosse vero. Perché al 96% l’Italia avrà il quinto posto buono per la qualificazione in Champions, manca tanto così affinché venga certificato. Il Napoli poteva mettersi alla finestra, mettere pressione alle altre, avvantaggiarsi da una vittoria, ed invece le mette sul sicuro. Perché la Roma, l’Atalanta e il Bologna possono giocare per il pareggio a Firenze e a Torino con la Juventus e con l’Inter. Perché la più importante delle rivali, che è il Napoli, non corre. E’ finita? E’ finita quando è finita perché il Napoli su 11 partite si poteva permettere un passo e mezzo falso e deve fare 9 vittorie. Ora ovviamente si riducono le occasioni ma sta sempre, vedremo cosa accadrà domenica. Dobbiamo mirare al quinto posto. Per me non ancora finita, anche se quest’anno al Napoli non gliene va bene una. Fare 9 vittorie su 10 è un’impresa fuori dalla portata di questa squadra, che ora va a Barcellona che potrà essere una via crucis. Perché il Montjuic potrebbe essere la fine di tutti i sogni europei e mondiali di De Laurentiis, che nel frattempo ha inscenato una battaglia senza quartiere per la vicenda stadio.

Non ascoltate le parole di Manfredi e De Laurentiis, sono posizioni di un campo di battaglia fatte ad arte per guadagnare tempo per vincere. E’ lunga, non prendete posizione, aspettate di capire. Il sindaco rischia di fare la fine di Sala a Milano, prima fa la bella donna corteggiata, poi quando si sente abbandonato gli rimane il crisuommolo sullo stomaco. Ovviamente fa ostracismo e sparge pessimismo, le cose non stanno come dice Mandredi. Mandredi nun ce prova! Stai facendo la fine di Sala, hai paura che rimane sui denti lo stadio, a te e a tutto il consiglio comunale. E pensate alla maglia 23, ma pensate a fare i politici! Vedremo poi se Bagnoli sarà un’opzione o l’ennesima boutade di un presidente pirotecnico ed effervescente. Intanto in campo il Napoli la battaglia non la sta vincendo, ma la battaglia per lo stadio e il centro sportivo è ancora lunga. Mi sento di dire solo una cosa, ho l’impressione che De Laurentiis non scherzi”.