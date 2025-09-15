L'editoriale di Chiariello: "Napoli ha imparato da errori, Inter squadra vecchia"

Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione Campania Sport, fa il punto della situazione in Serie A dopo queste prime tre giornate: "La classifica si è già sgranata in questi primi turni, ma non significa che per il Napoli sarà una passeggiata di salute. Il Napoli è una squadra che ha vinto lo scudetto, che ha investito tanto e che risponde all’infortunio di Lukaku andando a comprare Hojlund.

Si fa male Rrahmani, c’è Beukema. Manca Meret, c’è Milinkovic. È una società che non si adagia sugli allori, che ha imparato dagli errori. Dall’altra parte c’è l’Inter, una squadra vecchia che compra i giovani ma non li fa giocare. Sommer ha una certa età e non arriva a prendere tiri che prima prendeva" dice Chiariello.