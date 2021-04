L'ex arbitro Marelli: "Gol annullato alla Samp? Nessun fallo su Koulibaly, Valeri non ha visto nulla”

Luca Marelli, ex arbitro italiano, ha parlato a Radio 24 del goal annullato alla Sampdoria su calcio d’angolo. “Sull’azione del gol annullato alla squadra doriana di Ranieri c’è stato un duello con Kalidou Koulibaly. Per me non era assolutamente fallo quello. Non so se hanno annullato il gol per quello o per un fallo di Keita sul portiere colombiano del Napoli David Ospina. Peccato per la Sampdoria, poteva essere il pareggio contro un Napoli in grande forma. Siamo veramente sul filo dell’OFR, anche se ci sono due infrazioni, quella di Thorsby e di Keita in quella occasione. La mia sensazione è che Valeri non abbia visto nulla e per quello sia stato richiamato dal VAR. Il gol, comunque, è irregolare a quanto sembra“.