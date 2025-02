L'ex dg Marino: "Non è successo niente! Primo tempo di Como spettacolare..."

vedi letture

"Ora per lo scudetto ci vogliono i nervi d'acciaio. Non è successo niente. Dobbiamo credere in questo progetto. Per me non c'è un calo". Lo dice l'ex dg azzurro Pierpaolo Marino a Televomero a Il Bello del Calcio: "Il Napoli per troppo entusiasmo e troppa carica fa dei primi tempi dove non sa dosare le energie. Il primo tempo di Como è stato spettacolare. Lo sapete qual è la squadra che nelle ultime 4 partite ha fatto più punti? L'Udinese con 10. Dopo il 4-1 a Como. Per dire, il Como nel primo tempo non è riuscita proprio a giocare".

