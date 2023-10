L'ex dg Marino non ha dubbi: "Chi vincerà la classifica cannonieri? Tutta la vita Osimhen"

"E' il più completo dei tre e perché l'anno scorso è stato il più decisivo".

Chi vincerà la classifica cannonieri in Serie A tra Lautaro Martinez, Victor Osimhen e Rafael Leao? È una delle domande poste al dirigente sportivo Pierpaolo Marino nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24: "Tra Osimhen, Leao e Lautaro scelgo tutta la vita l'attaccante del Napoli, perché è il più completo dei tre e perché l'anno scorso è stato il più decisivo".

Si passa poi a commentare il caso avvenuto in Campania con protagonista l'attaccante nigeriano, con il famoso video su TikTok che ha fatto imbestialire l'agente del calciatore: "Quella clip su Osimhen non riesco a vederla come qualcosa di offensivo. Mi sembrava una cosa innocente, non l'avrei ingigantita in quel modo. Nascondeva qualcosa? Non lo so. stata una tempesta in un bicchier d'acqua".