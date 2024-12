Podcast L'ex Di Napoli: "Non vedo un bel calcio, il Napoli si aggrappa sempre ai singoli"

vedi letture

A parlare di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Arturo Di Napoli.

De Ketelaere è il grande rammarico del Milan o c'è la magia di Gasperini?

"La verità è nel mezzo. Maldini ci ha visto bene, ed è chiaro che anche Gasperini sta facendo grandi cose con lui e non solo. Quando sei al Milan i riscontri devono essere immediati, ma ha dimostrato di essere uno di qualità. Ha avuto difficoltà ad ambientarsi ma poi le qualità escono fuori, quindi Maldini ci ha visto bene. Anche se è vero che a Bergamo non hai le pressioni di Milano".

Napoli, Meret decisivo a Genova. E che ne pensa dei partenopei?

"Credo ci sia ancora un margine di miglioramento per questo Napoli. Sta facendo un campionato straordinario, la mano di Conte ha inciso parecchio, però non è un bel Napoli da vedere. Porta però i risultati e sono cose importanti. E ha un portiere forte. Può arrivare fino in fondo? Non ho mai visto un Napoli che ha dominato, che si affida piuttosto ai singoli. Per me però rimarrà lì. Ho la sensazione però che manchi ancora qualcosa".