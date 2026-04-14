Auriemma: “Firmerei subito per un cambio Conte-Spalletti! Non c’è proprio paragone”

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Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Stile Tv durante la trasmissione ‘Salite sulla giostra’, ha risposto alla domanda di un tifoso

Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Stile Tv durante la trasmissione ‘Salite sulla giostra’, ha risposto alla domanda di un tifoso esprimendo con decisione la propria opinione su un ipotetico cambio in panchina tra Antonio Conte e Luciano Spalletti. Il giornalista ha spiegato senza esitazioni la sua preferenza, sottolineando come, a suo avviso, oggi ci sia una netta differenza tra i due allenatori.

Il confronto tra Conte e Spalletti

“Se mi chiedessero di fare il cambio Conte-Spalletti firmerei subito, immediatamente. Non c’è proprio paragone. Oggi Spalletti si è evoluto, si è modernizzato, è uno che quando è stato fuori ha studiato tanto. Antonio Conte sta perdendo 1-0 a Parma, con il Parma chiuso dietro e continua con i 3 difensori centrali dietro. Allora io mi arrendo…”.