Futuro Conte, Monti: “Se va via, occhio a Grosso! E’ un nome che piace molto a Manna”

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Il giornalista Gianluca Monti è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’, programma in onda su Televomero

Il giornalista Gianluca Monti è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’, programma in onda su Televomero, analizzando in maniera critica il rendimento del Napoli nelle ultime stagioni. Monti ha evidenziato come la squadra abbia spesso sbagliato approccio contro avversari sulla carta più deboli, pagando anche alcune scelte discutibili: “Spesso il Napoli ha avuto approcci non dei migliori contro squadre più deboli, poi paghi scelte non azzeccate come quella di mettere Juan Jesus a destra ma lì c’è una lettura sbagliata anche di Buongiorno. Non mi preoccupano gli approcci sbagliati ma il ritmo che il Napoli ha avuto non solo quest’anno, è una partita fotografia di due anni, il Napoli mastica calcio da due anni con un ritmo farraginoso, se Elmas fa gol siamo tutti ad elogiare ma sono due anni che mastica calcio. Senza gli infortuni dei Fab Four non avremmo mai fatto giocare Neres e Vergara. Anche contro il Parma Juan Jesus fece una roba da promozione”. Ha poi aggiunto un passaggio sui cosiddetti Fab Four: “Sinceramente io ricordo in maniera positiva la prestazione del Napoli a Roma con Neres e Noa Lang accanto alla punta”.

Il livello della Serie A, McTominay e il futuro di Conte: l’analisi di Monti

Monti ha quindi allargato il discorso al contesto generale del campionato e ai singoli protagonisti, senza risparmiare giudizi netti: “Quest’anno ma anche l’anno scorso abbiamo visto tante brutte partite, il Milan è imbarazzante che viene a giocare a Napoli con Fullkrug e Nkunku che valgono a malapena Josè Mari e Kalinic, il livello della serie A è imbarazzante”. Sul rendimento di McTominay ha osservato: “Lo scorso anno ha segnato molto ma per me quest’anno ha fatto ancora meglio, nell’annata passata segnava molto e la palla gli entrava in tutti i modi ma giocava dietro la punta invece ora è diverso e lui è presente sempre, a partire dal fatto che ha cominciato la stagione come centrocampista”. Infine, uno sguardo alla stagione e alle possibili evoluzioni in panchina: “Il Napoli è arrivato secondo tra due concorrenti, non mi stupisce questo perché dietro queste squadre c’è il nulla. Ora bisogna capire se il Napoli ha ancora la possibilità di dare quello che cerca a Conte”. E su un eventuale dopo-Conte ha concluso: “Il Napoli è interessato a Fabio Grosso in caso di addio di Conte, è un nome particolarmente gradito al ds azzurro Giovanni Manna”.