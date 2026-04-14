ADL e l'idea di un Super Campionato: "Le migliori dei top 5 tornei d'Europa"

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Nella lunga intervista rilasciata a The Athletic, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha affrontato numerosi temi legati allo sviluppo del calcio

Nella lunga intervista rilasciata a The Athletic, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha affrontato numerosi temi legati allo sviluppo del calcio, non solo italiano. Tra le sue proposte, spazio anche a una possibile rivoluzione del sistema delle competizioni europee, con l’idea di ridisegnare sia i campionati sia le coppe così come le conosciamo oggi. In particolare, De Laurentiis immagina una formula alternativa che riunisca i migliori club dei principali cinque campionati europei, senza però sostituirsi alla Champions League.

Il progetto di un “Super Campionato” europeo

Il futuro delle coppe europee? “Prendiamo le squadre più importante di Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra… Dovrebbero fare non una Super Lega, ma un Super Campionato”.

Rispondendo poi a chi gli ha ricordato come il Napoli non fosse inizialmente incluso nei progetti della Superlega, De Laurentiis ha spiegato di aver avuto contatti con il presidente del Real Madrid Florentino Pérez, ma di non aver condiviso i criteri di partecipazione basati sugli inviti. Da qui la sua idea alternativa: una competizione stabile e continuativa lungo tutta la stagione, affiancata agli attuali tornei nazionali.

“La Francia ha 3 grandi squadre. La Germania 4. L’Italia 5, Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma. L’Inghilterra 5. La Spagna 4. Le metti tutte insieme e crei una competizione magnifica. Poi prendi le restanti migliori di Serie A e di Serie B e crei la nuova Serie A”.