L’ex Zola emozionato dopo il 5-1 alla Juve: “Il Napoli mi ha entusiasmato”

Gianfranco Zola, a Supertele, trasmissione in onda su DAZN, ha parlato dello straordinario successo del Napoli contro la Juventus

TuttoNapoli.net

Gianfranco Zola, a Supertele, trasmissione in onda su DAZN, ha parlato dello straordinario successo del Napoli contro la Juventus: "Sinceramente mi sono entusiasmato, non solo per l'affetto che mi lega a questa squadra, ma per il Napoli in cui gioca a calcio, per come interpreta le partite, per la qualità che ci mette. E' molto difficile non apprezzare questa squadra".