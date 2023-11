L'idea di Mazzarri: "Dopo lo Scudetto molli un po', quest'anno difficile per chiunque"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzari ha parlato anche delle difficoltà della squadra che ha ereditato.

Napoli in un momento difficile, cos'ha detto alla squadra?

"La cosa più facile da dire è che dopo 23 anni nel calcio, pur non avendo vinti Scudetto ma quella Coppa Italia dopo oltre 20 anni senza vincere e ricordo cosa accadde dopo quella vittoria con la Juventus... ma probabilmente una squadra che non è abituata a vincere Scudetti era quasi fisiologico pagare qualcosa, i ragazzi stessi inconsciamente mollano alcuni particolari e rincorse agli avversari. Io ho studiato tanto, mi aggiorno sempre, c'è stato un cambiamento negli ultimi 3-4-5 anni e sarebbe stato più difficile per chiunque quest'anno. Con la mia esperienza provo a far capire i pericoli, che tutti ci attendono ancora con più attenzione e non bisogna sottovalutare niente per vincere di nuovo le partite, questo è il mio compito".