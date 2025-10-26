La moviola di Calvarese: "Sul rigore del Napoli sbagliano arbitro, assistente e pure il Var"

Napoli-Inter finisce in archivio, ma la sfida del Maradona ha infiammato le polemiche, sia durante i novanta minuti che nel post-partita, con le frecciate a distanza fra il presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta, ed il tecnico dei partenopei, Antonio Conte. Dalle colonne di Tuttosport oggi in edicola l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha fatto notare: "Rocchi si era preso un rischio, designando Mariani per Napoli-Inter dopo il precedente polemico dell’anno scorso a San Siro. La partita del Maradona si rivela molto complessa e ricca di episodi".

Uno su tutti, il rigore che ha aperto il match, siglato da Kevin De Bruyne: "Di Lorenzo è in vantaggio, entra in area e sposta la gamba sinistra sulla traiettoria di corsa di Mkhitaryan, cercando e trovando un contatto che a mio avviso non è falloso", scrive. "Mariani giudica bene dal campo ma viene poi richiamato dall’assistente Bindoni e concede il rigore; a sbagliare è anche il Var Marini, che non richiama l’arbitro all’Ofr. Netto invece il rigore per l’Inter per un fallo di mano di Buongiorno: il difensore vuole opporsi a un colpo di testa di Lautaro, e lo fa con il braccio sinistro largo, impattando il pallone col gomito", aggiunge.