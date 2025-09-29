Scozzafava: "Il Napoli ha un problema, ma con quest'emergenza ci sta perdere col Milan"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "A Marianucci, per quanto sia un difensore talentuoso, all'esordio alla Scala del Calcio, contro un Pulisic in condizione strepitosa, è ovvio che possiamo concedergli l'errore. Tutto è nel percorso che Conte ha immaginato quest'anno per il Napoli, quindi credo che il primo a perdonarlo sia lui.

Il Napoli costruisce molto, ma non concretizza. E anche questo è un problema. Mi sono chiesta se Conte fosse più preoccupato dall'aspetto difensivo o dal fatto che non riesca a concretizzare tante delle occasioni create. Ad ogni modo ci sta perdere punti adesso, anzi meglio perderli adesso che in altri momenti. I presupposti per una sconfitta potevano anche esserci, alla luce della grande emergenza. Detto ciò, era una partita che avevi riaperto ed era nelle tue corde raddrizzarla e farla finire in parità".