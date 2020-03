Lecce, Mancosu: "Che felicità il gol al Napoli, è stata una perla preziosa"

Marco Mancosu, centrocampista del Lecce, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Già è tanto difficile segnare in A. Figurarsi poi che felicità si può provare nel fare centro contro squadroni come Juventus, Inter e Napoli. E’ stato solo un caso.

Rete più bella? Quella realizzata contro l’Inter, non solo perché è stata bellissima ma soprattutto perché è stata fondamentale per sbloccarci, dopo 4 sconfitte consecutive. Ma anche il gol su punizione al San Paolo e il rigore per il pareggio contro la Juventus sono perle preziose".