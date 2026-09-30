Italia, i fratelli Esposito titolari. Paolo Cannavaro: "Almeno nessuno insulta la madre dell'altro"

Paolo Cannavaro fa oggi parte dello staff tecnico del fratello Fabio, con cui sta lavorando alla guida dell'Uzbekistan in vista della Coppa d'Asia. Intervistato da Il Mattino, l'ex capitano del Napoli ha commentato la presenza contemporanea di Pio e Sebastiano Esposito tra i titolari della Nazionale italiana, soffermandosi sul significato particolare di condividere il campo con un fratello.

Cannavaro ha affrontato l'argomento anche con ironia: "Il vantaggio è che se sbagli un passaggio di sicuro non insulta tua madre… Solo tra qualche anno si renderanno conto di ciò che è successo".

Paolo Cannavaro parla di Pio e Sebastiano Esposito e racconta il rapporto con il fratello Fabio

Paolo conosce bene cosa significhi vivere il calcio ad altissimo livello insieme a un fratello. Cannavaro racconta di non aver mai provato invidia nei confronti di Fabio, ma di aver sempre festeggiato i suoi successi, compresi la vittoria del Mondiale e la conquista del Pallone d'Oro.

Agli Esposito preferisce non dare particolari consigli, convinto che non ne abbiano bisogno. Il vero rischio, secondo Cannavaro, è piuttosto quello di essere continuamente messi a confronto, una situazione con cui due fratelli calciatori devono inevitabilmente imparare a convivere.

Infine, Cannavaro chiude con una provocazione pensando anche al terzo fratello Esposito: "Non dimentichiamoci di Salvatore, magari Mancini chiama anche lui e riescano a battere il record".