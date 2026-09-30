Osvaldo, la famiglia replica alle voci: "Diffuse falsità: sta bene ed è lucido"

Le condizioni di Pablo Daniel Osvaldo continuano a essere seguite con attenzione. L'ex attaccante di Roma, Inter e Juventus è ricoverato presso l'ospedale municipale di Lavallol, in provincia di Buenos Aires, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito a un versamento pleurico provocato da un'infezione.

Dopo le numerose notizie circolate sulle sue condizioni di salute, la famiglia dell'ex calciatore ha deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza e smentire diverse ricostruzioni ritenute inesatte. Osvaldo, secondo quanto spiegato dai familiari, è cosciente e lucido, ma resta ricoverato in terapia intensiva in attesa degli esami necessari per individuare con precisione l'origine dell'infezione.

Il comunicato della famiglia di Osvaldo

Questo il testo del comunicato emesso dalla famiglia di Osvaldo sui social network.

"Pubblichiamo questo comunicato su decisione di Dani. Innanzitutto, desideriamo ringraziare tutti coloro che ci stanno contattando con preoccupazione e, al contempo, chiedere vivamente ai media di mostrare il dovuto rispetto in questo momento delicato.

Purtroppo (alcuni) hanno diffuso molte versioni errate e allarmistiche senza verificare le informazioni. Per rassicurare tutti coloro che ci scrivono, desideriamo chiarire che Dani sta bene ed è lucido. Non è vero che si trovasse o sia arrivato in condizioni di estrema indigenza; è arrivato come chiunque potrebbe arrivare dopo diversi giorni di dolore e inappetenza; non è vero nemmeno che gli sia stata asportata una parte del polmone, né che abbia complicazioni alle gambe, né che la sua situazione sia dovuta al consumo di sostanze, né che sia in affitto, insomma, tra le altre falsità non verificate che sono circolate (ribadiamo, solo su alcuni media, poiché la maggior parte si è dimostrata estremamente rispettosa e ne siamo molto grati).

La famiglia ha spiegato poi che Osvaldo si trova in terapia intensiva a causa di "un versamento pleurico". La diagnosi è arrivata diversi giorni dopo il ricovero: "Si credevano malesseri di natura muscolare o intercostale, gli è stato diagnosticato ciò che, impropriamente o comunque comunemente, viene definito «liquido nei polmoni»".

"I medici gli hanno praticato un intervento chirurgico per pulire la zona e attualmente siamo in attesa dei risultati delle colture. Ci hanno spiegato che questi esami richiedono tempo, ma sono indispensabili per ottenere una diagnosi precisa — ovvero per dare un nome preciso alla sua malattia — e definire così il trattamento adeguato per l’infezione di cui soffre".