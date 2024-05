Lo Monaco: "Conte? Ho capito una cosa dopo le parole di ADL"

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte: “Le dichiarazioni ADL? Su Conte mi è sembrato un clamoroso voler mettere le mani avanti. Inoltre mi chiedo perché ricostruire? Perché per le ricostruzioni ci vuole tempo per tornare competitivi? Il Napoli ha un organico importante, che l’anno scorso è stato alleggerito da tre partenze importanti (Kim, Lozano, Elmas) a cui non si è trovata valida alternativa. Poi è rimasta la stessa squadra che ha stravinto il campionato con un gioco brillante e in grado di aprire un ciclo grazie ad uno staff di uomini competenti.

Le partenze di Spalletti, Giuntoli, Sinatti e Formisano hanno fatto mancare punti di riferimento importanti alla squadra: la rivoluzione c’è stata e c’è stata a livello dirigenziale. I calciatori hanno bisogno di una guida tecnica preparata, sicura, di esperienza, in grado di gestire i momenti complicati e di tirar fuori il meglio dal gruppo. Io credo che al Napoli serva questo e puntellare l’organico con giocatori adeguati soprattutto trovando buoni sostituti di chi partirà. Bene puntare su un direttore sportivo giovane ma se hai un direttore generale di esperienza.

Ecco, in questo senso con Manna diesse andrebbe bene Conte come allenatore. Erede Osimhen? Al Lille non era ai livelli che poi ha raggiunto a Napoli nella passata stagione. I grandi attaccanti ci sono, servono investimenti adeguati per il futuro. Lo scouting serve a questo ma va gestito da un direttore capace”.