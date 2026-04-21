Lobotka era da giallo o rosso? Rocchi a Open VAR: "Decisione giusta, comportamento genuino"

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Questo il pensiero del designatore dell'AIA Gianluca Rocchi a 'Open VAR' su DAZN.

Nel corso di Napoli-Lazio esistevano pochi dubbi sulla regolarità del calcio di rigore assegnato dall'arbitro Zufferli ai biancocelesti per un fallo di Lobotka su Noslin. Il capitano della Lazio Zaccagni però in campo ha insistito molto chiedendo il rosso per il centrocampista azzurro, con l'arbitro che però è rimasto fedele alla propria decisione anche dopo la revisione del VAR. Questo il pensiero del designatore dell'AIA Gianluca Rocchi a 'Open VAR' su DAZN:

"La decisione è corretta, c'è contesa del pallone. La disciplina è stata rivista, quando dai il calcio di rigore si cerca di non penalizzare col rosso almeno che non ci sia un comportamento non genuino tipo una trattenuta. Questa decisione dell'arbitro è stata pronta, serena, tranquilla, così facendo anche il VAR lavora meglio".