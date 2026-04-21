Luis Enrique e la strada del turnover: “Kvara e Dembele out? 9 gare in 27 giorni…”
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L'ex Napoli è entrato in campo a partita iniziata, come l'altra stella dei parigini Ousmane Dembelé.
Il Paris Saint-Germain cade in casa contro il Lione, perdendo 1-2, nel posticipo della 30ª giornata della Liga1. A niente è valso il gol di Khvicha Kvaratskhelia, arrivato solo al 94'. L'ex Napoli è entrato in campo a partita iniziata, come l'altra stella dei parigini Ousmane Dembelé.
Al termine del match, nel corso della conferenza stampa, all'allenatore del PSG Luis Enrique viene contestata la scelta di aver lasciato fuori Kvara e Dembelé dal primo minuto. Piccata la risposta del tecnico spagnolo: “Giocheremo 9 partite in 27 giorni, se voi non capite questo…”
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