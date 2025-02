Luis Enrique su Kvara: "Al Napoli un mese senza campo, ci vorrà un po' per averlo al top"

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato proprio del georgiano: "Khvicha Kvaratskhelia non ha giocato per un mese prima di firmare per il PSG. Quando sarà sullo stesso ritmo degli altri? Non lo so. Quando un giocatore arriva senza aver giocato nel suo club precedente, deve adattarsi.

Ma non ho preoccupazioni, lo abbiamo reclutato per un progetto a lungo termine. Stiamo cercando di farlo tornare al meglio il prima possibile. Ma non abbiamo fretta perché la squadra ha un buon momento.