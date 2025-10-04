Lukaku brucia le tappe, il suo fisioterapista lo anticipò: "Si spinge oltre, mentalità top"

vedi letture

Romelu Lukaku sta bruciando le tappe nel percorso di recupero dall'infortunio: finito ai box ad inizio agosto, il belga potrebbe anticipare il rientro intorno a metà dicembre rispetto alla previsione iniziale di gennaio/febbraio. Questo scenario era stato in qualche modo predetto dal suo fisioterapista Lieven Maesschalck, che pochi giorni dopo l'infortunio di Big Rom aveva detto: "Romelu è un grande atleta, che chiede molto al proprio corpo per via del suo stile di gioco fisico. Non sorprende quindi che capiti. Attenzione: lavora duramente sulla prevenzione per evitare questi infortuni, ma non sempre è possibile. Ci sono fattori che non puoi controllare.

Come ha reagito? Sarà molto deluso, perché è dipendente dal calcio. Ma conoscendo ‘Rom’, con la sua mentalità, farà di tutto per tornare presto. Dovremo proteggerlo da sé stesso, perché tende a porsi obiettivi che non sono realistici. È il suo carattere. Vuole spingersi oltre, ma bisogna rispettare i tempi della natura. Tornerà sicuramente al suo vecchio livello, non ci saranno problemi. Ne sono al cento per cento sicuro".