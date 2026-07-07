Lukaku-De Bruyne, De Canio: "I veri protagonisti del Napoli devono essere altri"

vedi letture

L'ex allenatore Luigi De Canio, fra le altre anche di Napoli, Udinese, Genoa e Lecce, è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com. Di seguito riportiamo le sue opinioni riguardo il futuro di Leao, il mercato del Napoli e non solo.

De Laurentiis ha detto che con quarantasette giocatori non può comprare nessuno e che prima deve vendere. La rosa del Napoli è già veramente completa così?

"II Napoli rimane forte e competitivo, anche se ancora distante dall'Inter. Ritengo che lo fosse anche negli ultimi anni nonostante la vittoria di Conte. I nerazzurri hanno maggiore qualità in parecchi ruoli, anche se ribadisco che gli azzurri rimangono competitivi".

Con Lukaku che cosa occorrerebbe fare?

"Rimane un giocatore sicuramente valido, ma il Napoli fonda la propria esistenza sul fatto che deve puntare su elementi più giovani. Ben allenato potrebbe dare il suo contributo e con Allegri potrebbe rimanere, ma i veri protagonisti devono essere altri. Anche De Bruyne ad esempio potrebbe essere venduto e sostituito".