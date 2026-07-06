Gatti-Napoli? Collovati: "Deve migliorare. Ma se lo vuole Allegri mi fido ciecamente"

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Calciomercato Napoli, occhi su Federico Gatti che piace a Massimiliano Allegri: il commento dell'ex difensore Fulvio Collovati

Fulvio Collovati, ex difensore e oggi opinionista, è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Di seguito le sue parole: "Caso Balogun? Non dovrebbe entrare la politica in un Mondiale già organizzato e con regole precise. È un Mondiale che seguo con distacco perché non c'è l'Italia, se poi assisto a queste vergogne, unico caso al Mondo. Questo non è il calcio, entrano in gioco altri fattori.

Questo Mondiale cosa ci lascia? Sinceramente molto poco. Se pensi che il Brasile è stato eliminato, la Francia che ha difficoltà qualificandosi con il Paraguay... L'unica cosa positiva è la presenza dei goleador. Ai Mondiali a cui ho partecipato si vinceva la classifica con 5-6 gol. Oggi si vincono con 12-13 gol. Le difese di allora erano più forti, oggi sono orribili, da dimenticare. Per cui grandissimi attaccanti, ma non ricordo un difensore che possa giocare nella Juventus, nel Milan o nell'Inter. Si parla di Gabriel, ma avete visto come si è fatto anticipare da Haaland. Non spendo 100 milioni per lui.

Norvegia acerba o può andare avanti? C'è anche il Marocco. Questo Mondiale può essere quello delle sorprese. Alla fine penso che Argentina, Francia sono di un valore maggiore. Ma è un Mondiale particolare, si gioca a temperature torride. A Città del Messico non c'era lo stadio refrigerato, si giocava a 38°. Si faceva fatica a fare 2 metri. Le sorprese possono essere Norvegia e Marocco.

Collovati come lo avrebbe marcato Haaland? Non c'entro io, ma anche i Chiellini, i Gentile, parlo di difensori di una volta che erano abituati a stare vicino all'uomo e a non farsi anticipare. Ci si dimentica di marcare e si costruisce. Come se Krol, Baresi o Beckenbauer non costruivano.

Gatti al Napoli? Deve migliorare in marcatura, lo sa anche lui. È molto forte in fase offensiva, ma io mi fido ciecamente di Allegri se lo vuole, visto che lo conosce e l'ha già allenato"