25 calciatori da cedere, Del Genio: "Molti sono ragazzi già fuori lista"
Paolo Del Genio ha parlato a Canale 8 a Linea Calcio commentando le parole di De Laurentiis sul mercato: "Molti dei 25 da cedere sono dei ragazzi, molti andranno via in prestito, altri a titolo definitivo magari, ma alla fine si riuscirà a completare tutte le uscite anche se sarà un lavoro complesso. Poi ci sono giocatori in bilico che occupano la casella dei 25 della lista. Se va via Lindstrom, ad esempio, oppure Zerbin, non succede nulla in entrata. Ma arriva qualcuno solo se va via Lukaku o Anguissa o Mazzocchi".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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