Del Genio: "Beukema era il 2º miglior centrale in Italia quando c'era già Gila"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Linea Calcio su Canale 8 commentando alcune considerazioni dei tifosi intervenuti al telefono: "Beukema per molti, quando è arrivato al Napoli, era il secondo miglior difensore d'Italia dopo Rrahmani quando già c'era Gila in Italia e in Serie A. Quindi è giusto avere dubbi su Gila, però a me come giocatore piace, sia chiaro. Ma le stagioni positive vanno ripetute. Anche Buongiorno è un esempio.

Il passaggio a una big a volte è difficile, lui invece è andato subito bene dal Torino al Napoli, però paradossalmente è andato meglio il primo anno che il secondo. Per la serie, non ci sono regole scritte. E il 99% dei giocatori se vanno in una squadra che fa bene, è più facile facciano bene a loro volta".