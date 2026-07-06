Flop Ancelotti, Tricella: "Si è snaturato, ma ripartirei comunque da lui"

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Mondiali 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti eliminato agli ottavi dalla Norvegia: l'analisi dell'ex calciatore Roberto Tricella

L'ex calciatore Roberto Tricella è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio, per commentare i temi del giorno su Mondiale e Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Brasile eliminato dal Mondiale:

"Devo dire che l'occasione per andare in vantaggio e fare altri gol le hanno avuto, devono solo fare mea culpa. Hanno avuto cinque o sei occasioni tra il primo e il secondo tempo e non sono riuscito a concretizzare. Haaland un fenomeno, se avesse giocato per il Brasile Ancelotti avrebbe vinto 5-0. Puoi anche giocare bene quanto vuoi, ma quando hai il giocatore che ti concretizza vinci, se non ce l'hai perdi, quella è la grande differenza. È caduto di qualità il Brasile, gli altri hanno alzato l'asticella, ma quando il Brasile concede il possesso palla per poi ripartire, denota il grande cambiamento di questa Nazionale".

Su Ancelotti:

"Conoscendo i limiti della sua squadra li ha fatti giocare di rimessa, ma ha finito per snaturarsi. lo do delle attenuanti ad Ancelotti, se fa giocare così questa squadra evidentemente si è reso conto dei limiti della sua squadra. All'inizio del Mondiale quanti di voi pensavano potesse arrivare ai quarti? lo dopo averli visti giocare la prima volta pensavo non arrivassero a questo punto, nessuno pensava potesse vincerlo. Ripartirei comunque da Ancelotti, anche se ha sempre vinto con grandi giocatori, è sempre stato abituato a gestire grandi personalità che gli risolvevano ogni cosa. Oggi al Brasile non è più così".

Sul possibile scambio Kim-Bremer:

"Difficile da dirsi, Kim è un punto interrogativo per quanto mostrato in Italia. Spalletti ha sempre parlato bene di Bremer ma è come se lo vedesse non all'altezza in fase propositiva. Non so effettivamente Kim quanto potrebbe migliorare quest'aspetto".