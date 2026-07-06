Gazzetta, Garlando su Allegri: "Non si può giocare così! Vincono le squadre che giocano"

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Il giornalista Luigi Garlando critica il calcio di Massimiliano Allegri ma apre una riflessione finale: può tornare al gioco fatto con Cagliari e Juventus?

Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Di seguito le sue parole: "Revoca squalifica a Balogun? È la morte della società civile, non a caso è avvenuta in USA dove la polizia può uccidere la gente. Sembrava potesse avvenire solo sotto regimi e non in una democrazia. Nel '34 ci aiutarono nel Mondiale, ma lì c'era un regime. C'era Mussolini. Pensavamo fosse qualcosa di antico, passato. Invece succede anche oggi. Il Mondiale è cambiato tanto negli anni, sono state fatte tante polemiche perché ora è una Coppa del Mondo ipertrofica, aperta a tutto.

Colpaccio Norvegia? Assolutamente fuorviante, perché il colpaccio poteva essere quello del Paraguay. Ma la Norvegia ha dominato. Ha doppiato il numero di passaggi del Brasile, la squadra che ha insegnato a palleggiare, a fare la samba. Può sognare in grande? La Norvegia non è solo Haaland, ma sì può sognare. Dietro sono forti. Può arrivare anche in semifinale. La Francia resta la favorita. La partita più difficile forse l'ha già giocata, ma ha anche una rosa che non ha nessuno. Anche l'Inghilterra è una squadra solida.

Malagò dice che non ci sono solo Conte e Mancini? So che nel suo progetto, nella sua testa, voleva presentarsi con il coniglio dal cilindro: Pep Guardiola. Non ha detto no secco Guardiola, vuole un po' di tempo. Potrebbe tenersi Baldini fino a fine gennaio e poi prendere Guardiola, ma è un mio parere. Ancelotti vuole restare a tutti i costi in Brasile.

Allegri bollito? Non è una scelta che per gusto e per spettacolo per Napoli, abituato a un gioco di qualità. Sono stato uno dei più critici con lui. Ho rovinato i rapporti con lui forse. Non si può giocare così. Alla fine vincono le squadre che giocano. Guardiamo il Como di Fabregas, guardiamo in Serie B Alvini. La curiosità è vedere Allegri che ha fatto vedere del bel calcio in passato. Alla Juventus e al Cagliari. La curiosità è capire se può tornare quell'Allegri".